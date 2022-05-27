مران الأهلي - عبد المنعم يواصل التأهيل.. وجلسة من موسيماني وعبد الحفيظ مع اللاعبين

واصل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي برنامجه التأهيلي من أجل اللحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي وسيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة في النادي جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً على مركب محمد الخامس.

وأكمل محمد عبد المنعم تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وأدى عبد المنعم جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية والجري حول الملعب، تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

واجتمع موسيماني وعبد الحفيظ باللاعبين لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.





































وحرص الثنائي على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب على فريقين، شارك فيها جميع اللاعبين في ختام المران الجماعي تحت قيادة موسيماني، وحرص على توجيههم من خلال تعليمات فنية خاصة للمدافعين وأخرى للمهاجمين.

وشهدت التقسيمة حماسا كبيرا من جانب اللاعبين المشاركين، طمعا في الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباراة القادمة.

واختتم موسيماني المران بفقرة للتدريب على ركلات الترجيح شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة بدون الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الحراس جانبا من التدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة والتصويب من قرب.

وواصل بدر بانون التأهل والتدريب بشكل منفرد على هامش مران الفريق.

وأدى بانون تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

ومن جانبه أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، أن بانون يستجيب بشكل جيد لبرنامج التأهيل المحدد له لرفع معدلات اللياقة.