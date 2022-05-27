انتهت في بطولة إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (97) - (74) فاب.. اكتساح

الجمعة، 27 مايو 2022 - 18:10

كتب : Filgoal Team

الزمالك سلة

يلتقي الزمالك مع فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وخسر الزمالك من اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 88-81 في نصف النهائي.

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نهاية المباراة: الزمالك 97-74 فاب

الأبيض يحفظ تقدمه الكاسح بنتيجة 96-74

الأبيض يحكم قبضته.. 82-60

الزمالك متقدم بنتيجة 70-53

نهاية الربع الثالث: الزمالك 65-51 فاب

الزمالك متقدم بنتيجة 65-48

فاب يحاول تقليص الفارق.. النتيجة 55-39 لصالح الزمالك

الفارق يتسع إلى 19 نقطة.. الزمالك 53-34 فاب

الزمالك متقدم بنتيجة 44-29

نهاية الربع الثاني: الزمالك 42-29 فاب

الزمالك يواصل تسيده للمباراة بنتيجة 36-26

الزمالك متقدم بنتيجة 29-17

الزمالك يعمق تقدمه 26-15

نهاية الربع الأول: الزمالك 19-11 فاب

الزمالك يوسع الفارق 13-6

الزمالك متقدم 9-6

بداية اللقاء

كرة سلة بطولة إفريقيا لكرة السلة الزمالك سلة
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