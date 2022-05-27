انتهت في بطولة إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (97) - (74) فاب.. اكتساح

NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي

كرة سلة - روي رانا يستدعي 24 لاعبًا لقائمة مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم

كرة سلة - في الجول يكشف: مستجدات أنس أسامة وكيجو ومرعي.. بقاء المشد ورحيل 4 لاعبين

أحمد مرتضى: الوساطة مرفوضة في غرامة كهربا.. ولدينا 35 لاعبا تنتهي عقودهم في ألعاب الصالات

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كرة سلة - الزمالك يعود ببرونزية بطولة إفريقيا بفوز عريض على فاب الكاميروني

أحمد مرعي: عاصم يقارن بين استكمال الاحتراف أو العودة لمصر.. ومفاوضاتي مع سلة الزمالك