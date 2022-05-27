انتهت في بطولة إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (97) - (74) فاب.. اكتساح
الجمعة، 27 مايو 2022 - 18:10
كتب : Filgoal Team
يلتقي الزمالك مع فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.
وخسر الزمالك من اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 88-81 في نصف النهائي.
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نهاية المباراة: الزمالك 97-74 فاب
الأبيض يحفظ تقدمه الكاسح بنتيجة 96-74
الأبيض يحكم قبضته.. 82-60
الزمالك متقدم بنتيجة 70-53
نهاية الربع الثالث: الزمالك 65-51 فاب
الزمالك متقدم بنتيجة 65-48
فاب يحاول تقليص الفارق.. النتيجة 55-39 لصالح الزمالك
الفارق يتسع إلى 19 نقطة.. الزمالك 53-34 فاب
الزمالك متقدم بنتيجة 44-29
نهاية الربع الثاني: الزمالك 42-29 فاب
الزمالك يواصل تسيده للمباراة بنتيجة 36-26
الزمالك متقدم بنتيجة 29-17
الزمالك يعمق تقدمه 26-15
نهاية الربع الأول: الزمالك 19-11 فاب
الزمالك يوسع الفارق 13-6
الزمالك متقدم 9-6
بداية اللقاء