التشكيل - بعد الاستدعاء الدولي الأول.. الغندور خارج قائمة الاتحاد أمام الجونة للإيقاف

الجمعة، 27 مايو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز - خالد الغندور

أعلن عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة زعيم الثغر استبعاد خالد الغندور لاعب وسط الفريق، الذي تم الإعلان عن انضمامه لقائمة منتخب مصر المبدئية، وذلك للإيقاف بسبب تلقيه 3 بطاقات صفراء.

ونال الغندور الاستدعاء الدولي الأول له، في القائمة الأولى للمدرب الجديد إيهاب جلال. (طالع التفاصيل)

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: كريم يحيى - السيد سالم - محمود شبانة - صبري رحيل

خط الوسط: مورو ساليفو - سعيدو سيمبوري - مروان عطية

خط الهجوم: بنجامين بواتينج - إبراهيم حسن - أجوستينيو مابولولو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، فيما يصارع الجونة الهبوط في المركز الخامس عشر بـ 18 نقطة.

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