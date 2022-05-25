بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لملاقاة الوداد

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس في المغرب مساء اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي ست ساعات كاملة.

وتغادر البعثة المطار في وقت لاحق عقب استكمال الإجراءات في طريقها لفندق الإقامة.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد الإثنين المقبل في مركب محمد الخامس بحضور 45 ألف متفرج.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب الـ11 في تاريخه والثالث له على التوالي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق في وقت سابق والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - بدر بانون - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - محمد محمود - حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - صلاح محسن - حسام حسن.