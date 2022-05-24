انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(2) المحلة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد غزل المحلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
الجمل: يسعدني عودة روح اللاعبين.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق.63 جووووول البديل صلاح ريكو يدرك التعادل لـ إنبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جووووول معاذ الحناوي والثاني للمحلة من ركلة جزاء

ق 28: ركلة جزاء للمحلة عن طريق عبده يحيى بعد عرقلته من قبل خالد رضا

ق 20: جوووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء سددها مصطفى شلبي

ق 18: ركلة جزاء لـ إنبي بعد العودة للفيديو

ق 11: جوووول عبده يحيى والأول للمحلة

انطلاق المباراة

غزل المحلة الدوري المصري إنبي
نرشح لكم
دياب: لم نحصل على موافقة بإقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدفاع الجوي أحمد دياب: عمر كمال لاعب في فيوتشر بعقد طويل الأمد عبد الناصر محمد: التحكيم ظلم إنبي أمام الأهلي.. وثلاثي الفريق يقترب من المنتخب اتصالات بين أشرف صبحي ووزير الرياضة المغربي والخطيب للتنسيق بينهم قبل نهائي إفريقيا بنشرقي: قريبا ستعرفون الحقيقة الكاملة طولان: ضغط المباريات سيقتل اللاعبين مران الزمالك - احتفال بعيد ميلاد فيريرا.. وتعليمات خاصة لـ زيزو نهائي إفريقيا - خطوة إيجابية في سفر جماهير الأهلي إلى المغرب
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول تطورات موقف تذاكر الأهلي في النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دياب: لم نحصل على موافقة بإقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدفاع الجوي 2 ساعة | الكرة المصرية
لابورتا: محبط لغياب شخصية برشلونة.. ومعايير "لا ليجا"صارمة 2 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد دياب: عمر كمال لاعب في فيوتشر بعقد طويل الأمد 2 ساعة | الكرة المصرية
ماركا تكشف كلمة السر وراء إقناع الخليفي لـ مبابي بالتجديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثامنة.. كاظمة يفوز على السالمية ويتوج بلقب كأس أمير الكويت 3 ساعة | الوطن العربي
عبد الناصر محمد: التحكيم ظلم إنبي أمام الأهلي.. وثلاثي الفريق يقترب من المنتخب 3 ساعة | الكرة المصرية
تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك