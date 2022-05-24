انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(2) المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد غزل المحلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق.63 جووووول البديل صلاح ريكو يدرك التعادل لـ إنبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جووووول معاذ الحناوي والثاني للمحلة من ركلة جزاء

ق 28: ركلة جزاء للمحلة عن طريق عبده يحيى بعد عرقلته من قبل خالد رضا

ق 20: جوووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء سددها مصطفى شلبي

ق 18: ركلة جزاء لـ إنبي بعد العودة للفيديو

ق 11: جوووول عبده يحيى والأول للمحلة

انطلاق المباراة