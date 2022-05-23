انتهت كلاسيكو السعودية - الاتحاد (1)-(3) الهلال.. الكلاسيكو هلالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

الاتحاد يحتاج للفوز بهدفين أو أكثر للتتويج رسميا بالقب قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويحتل الاتحاد صدارة جدور الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 55 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

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نهاية المباراة

ق69. جووووول ثالث للهلال عن طريق مايكل ديلجادو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق.65. جوووول راائع للهلال عن طريق سالم الدوسري بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق58. لإنقاذ راائع من دفاع الهلال قبل دخول الكرة إلى المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. هدف ملغي للاتحاد برأسية من رومارينيو بسبب وجوده في وضعية تسلل

ق51. تبديل اضطراري بدخور الحارس راكان نجار بدلا من مارسيلو جروهي للإصابة

إصابة الحارس مارسيلو جروهي حارس الاتحاد بسبب اصطدامه بزياد الصجفي في زميله في كرة الهدف.

ق42. جوووول التعادل للهلال بعد خروج خاطئ من حارس المرمى ليسدد مايكل ديلجادو في الشباك الخالية

ق31. جووووول أول للاتحاد عن طريق رومارينو من ركلة جزاء

ق30. ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق26. عبد الرزاق حمد الله يهدر انفرادا صريحا بالمرمى تصدى له المعيوف

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بسبب حدوث العركلة من خارج منطقة الجزاء

ق11. ركلة جزاء للهلال بعد عركلة مايكل ديلجادو داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة