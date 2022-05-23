انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الجونة
الإثنين، 23 مايو 2022 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الجونة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــ
انتهت المباراة بالتعادل السلبي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) أسوان.. انطلاق المباراة الأهلي: ندعم رحلات الجماهير بدون حد أقصى للسفر في نهائي إفريقيا تشكيل أسوان - جدو يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم.. وخماسي دفاعي أمام أسوان في كأس مصر المصري لـ في الجول: معين الشعباني باق في منصبه حمرون وشكري نجيب يقودان هجوم فاركو.. وخماسي دفاعي في تشكيل الجونة الأهلي: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. ومستمرون في دعم سفر الجماهير إلى المغرب مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف تذاكر الأبطال إذا لم تحجز بالكامل.. وحصة كل فريق