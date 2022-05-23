جيسوس يتحدث عن مستقبله مع سيتي

تحدث جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي عن مستقبله مع الفريق بعد تقارير اقترابه من الرحيل.

جيسوس حصد لقب الدوري الإنجليزي مع الفريق السماوي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية للموسم بعد منافسة قوية من ليفربول.

وقال جابرييل جيسوس عن مستقبله في مانشستر سيتي: "لا يزال الأمر غير مؤكد. لكن عقدي مستمر مع النادي".

وأضاف لشبكة ESPN "لقد أعربت بالفعل عن رغبتي لإدارة سيتي ولوكيلي. ما أريده واضح جدا في رأسي، لكني الآن أريد الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي حاليا".

وتابع "أنا سعيد جدا هنا. إذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لي، ووضعت زوجتي ابنتي المنتظرة، سأفكر بعدها في مستقبلي".

وأتم الدولي البرازيلي "في الإجازة سأقرر مستقبلي".











































































وكانت شبكة ESPN قد أوضحت في تقرير لها قبل أيام أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتيلن يقف في وجه جابرييل جيسوس لو طلب الرحيل هذا الصيف.

وأفاد التقرير أن إدارة مانشستر سيتي تتوقع أن يطلب جابرييل جيسوس الإذن لمغادرة النادي هذا الصيف.

وذلك في ظل اهتمام أرسنال ويوفنتوس وأندية أخرى في ضمه.

وأوضح التقرير أن جوارديولا لن يقف في طريقه لو طلب ذلك.

وكان مارسيلو بيتيناتي وكيل جابرييل جيسوس قد ألمح لإمكانية رحيل مهاجمه البرازيلي من الفريق السماوي الموسم المقبل.

ويبدو أن المهاجم البرازيلي يفكر جديا في الرحيل بعدما أعلن النادي السماوي رسميا توصله لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند من أجل ضم ماكينة الأهداف إرلينج هالاند.

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وقال بيتيناتي في تصريحات نشرها فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات: "هناك محادثات مع أرسنال بشأن جابرييل جيسوس، أحببنا المشروع الذي يستهدفه أرسنال".

وأضاف "من المحتمل أن نناقش إحتمالية انتقاله إلى أرسنال".

وتابع "هناك 6 أندية أخرى مهتمة بجابرييل، لكنه يركز على المباريات الأخيرة بالموسم مع مانشستر سيتي، بعدها سنرى".

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