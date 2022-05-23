تياجو ألكانتارا يسابق الزمن للحاق بنهائي دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول قدرة تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول على اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

ويصطدم ليفربول بريال مدريد في نهائي دوري الأبطال بباريس الأسبوع المقبل.

وأصيب تياجو خلال المباراة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون.

وأوضحت شبكة ذا أتليتك أن إصابة تياجو في وتر أكيليس ليست خطيرة ولكنها تحتاج لفترة علاج.

ومع ضيق الوقت سيخضع الإسباني المتألق لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمباراة السبت المقبل.

وأفاد التقرير بأن موقف تياجو من المشاركة أمام الملكي سيتضح حسب كيفية استجابته للعلاج في الـ48 ساعة القادمة.















































قبل أيام، حصد تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 31 عاما جائزة أفضل لاعبي ليفربول لشهر أبريل.

وتوج الدولي الإسباني بالجائزة بعدما تفوق على الثنائي لويس دياز وساديو ماني.

خلال شهر رائع لليفربول شهد 7 انتصارات من 9 مباريات، شارك تياجو في كل المباريات، 7 منها كأساسي.

لعب تياجو دورا أساسيا خلال السباق الذي شهد تحقيق ليفربول انتصارات لا تُنسى في آنفيلد على مانشستر يونايتد وإيفرتون، وتغلب على مانشستر سيتي في ويمبلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

خلال أبريل أيضا، أكمل فريق يورجن كلوب رحلته بنجاح في دوري أبطال أوروبا بالتفوق على بنفيكا وفياريال.

بشكل عام، شارك تياجو في 38 مباراة مع الحمر هذا الموسم في كل المسابقات، سجل هدفين وصنع 5.

يذكر أن محمد صلاح هداف الفريق حصد الجائزة في 4 أشهر من الموسم.

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