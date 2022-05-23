تياجو ألكانتارا يسابق الزمن للحاق بنهائي دوري الأبطال

الإثنين، 23 مايو 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا مع يورجن كلوب

تحوم الشكوك حول قدرة تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول على اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

ويصطدم ليفربول بريال مدريد في نهائي دوري الأبطال بباريس الأسبوع المقبل.

وأصيب تياجو خلال المباراة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة
مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا ترتيب صلاح بين منافسيه مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي تين هاج يوضح خططه وموقف رونالدو ورأيه في كلوب وجوارديولا

وأوضحت شبكة ذا أتليتك أن إصابة تياجو في وتر أكيليس ليست خطيرة ولكنها تحتاج لفترة علاج.

ومع ضيق الوقت سيخضع الإسباني المتألق لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمباراة السبت المقبل.

وأفاد التقرير بأن موقف تياجو من المشاركة أمام الملكي سيتضح حسب كيفية استجابته للعلاج في الـ48 ساعة القادمة.

قبل أيام، حصد تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 31 عاما جائزة أفضل لاعبي ليفربول لشهر أبريل.

وتوج الدولي الإسباني بالجائزة بعدما تفوق على الثنائي لويس دياز وساديو ماني.

خلال شهر رائع لليفربول شهد 7 انتصارات من 9 مباريات، شارك تياجو في كل المباريات، 7 منها كأساسي.

لعب تياجو دورا أساسيا خلال السباق الذي شهد تحقيق ليفربول انتصارات لا تُنسى في آنفيلد على مانشستر يونايتد وإيفرتون، وتغلب على مانشستر سيتي في ويمبلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

خلال أبريل أيضا، أكمل فريق يورجن كلوب رحلته بنجاح في دوري أبطال أوروبا بالتفوق على بنفيكا وفياريال.

بشكل عام، شارك تياجو في 38 مباراة مع الحمر هذا الموسم في كل المسابقات، سجل هدفين وصنع 5.

يذكر أن محمد صلاح هداف الفريق حصد الجائزة في 4 أشهر من الموسم.

إقرأ ايضا:

فالفيردي يرد على تصريحات صلاح

بيان رسمي من المصري ضد الأخطاء التحكيمية

جائزة لـ النني في مباراة أرسنال الأخيرة بالدوري

سرقة ميدالية مدرب ميلان ورابطة الدوري ترد

ليفربول تياجو ألكانتارا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تقرير: يوفنتوس يحدد بديل كيليني من أرسنال جوندوجان: الدوري الإنجليزي لن يكون بهذه الجاذبية لولا منافسة سيتي وليفربول جيرارد يتحدث عما طلبه من لاعبيه وإيذاء مانشستر سيتي الخليفي: تجديد مبابي ارتكز على المشروع وليس الأموال.. وكان مهما استمرار الأفضل في العالم جيسوس يتحدث عن مستقبله مع سيتي مبابي يتحدث عن سبب اختيار التجديد لـ سان جيرمان.. ورسالة إلى جمهور ريال مدريد مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: يوفنتوس يحدد بديل كيليني من أرسنال 38 دقيقة | ميركاتو
حمرون وشكري نجيب يقودان هجوم فاركو.. وخماسي دفاعي في تشكيل الجونة 43 دقيقة | الكرة المصرية
NBA - جولدن ستيت يهزم دالاس للمرة الثالثة ويقترب من نهائي البطولة ساعة | كرة سلة
هل تابعت ريال مدريد جيدا في دوري أبطال أوروبا.. اختبر معلوماتك عن الملكي ساعة | كويز في الجول
الأهلي: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. ومستمرون في دعم سفر الجماهير إلى المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
جوندوجان: الدوري الإنجليزي لن يكون بهذه الجاذبية لولا منافسة سيتي وليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف تذاكر الأبطال إذا لم تحجز بالكامل.. وحصة كل فريق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك