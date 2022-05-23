قائمة إسبانيا - عودة فاتي وانضمام أسينسيو.. وغياب دي خيا وراموس استعدادا لدوري الأمم

عاد أنسو فاتي مهاجم برشلونة لتدعيم قائمة منتخب إسبانيا من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في يونيو.

بينما غاب عن القائمة كل من سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وجاءت قائمة لاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتيتك بلباو) - روبرتو سانشيز (برايتون) - دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: مارتينيز (أتليتك بلباو) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - داني كارباخال (ريال مدريد) - إيمريك لابورت (مان سيتي) - إريك جارسيا (برشلونة) - جوردي ألبا (برشلونة) - باو توريس (فياريال) - ماركوس ألونسو (تشيلسي).

خط الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجي بوسكيتس (برشلونة) - بيدري جونزاليس (برشلونة) - جافي (برشلونة) - ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) - كوكي (أتلتيكو مدريد) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - كارلوس سولير (فالنسيا).

خط الهجوم: بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة) - داني أولمو (لايبزيج) - ألفارو موراتا (يوفنتوس) - فيران توريس (برشلونة) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد) - راؤول دي توماس (إسبانيول) - أنسو فاتي (برشلونة).

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية والتي تضم بجواره منتخبات البرتغال وسويسرا والتشيك.

ويفتتح منتخب إسبانيا مبارياته أمام البرتغال يوم 2 من شهر يونيو المقبل قبل أن يحل ضيفا على التشيك يوم 5.

بينما في الجولة الثالثة يحل الماتادور الإسباني ضيفا على سويسرا يوم 9 وأخيرا يستضيف التشيك يوم 12 من الشهر نفسه.

بينما يلعب المنتخب الإسباني مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة يومي 24 و27 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور النهائي بينما يهبط صاحب المركز الرابع للمرحلة الثانية.

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