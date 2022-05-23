قائمة إسبانيا - عودة فاتي وانضمام أسينسيو.. وغياب دي خيا وراموس استعدادا لدوري الأمم

الإثنين، 23 مايو 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا - إيطاليا

عاد أنسو فاتي مهاجم برشلونة لتدعيم قائمة منتخب إسبانيا من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في يونيو.

بينما غاب عن القائمة كل من سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة
غرناطة آخر الهابطين في إسبانيا.. وأجيري يقود مايوركا للمعجزة أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا ألفونسو يشعر بالسعادة في السماء.. بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا تحقيق في الجول - الممر الشرفي.. قصة الاحترام والإذلال التي أرّقت إسبانيا

وجاءت قائمة لاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتيتك بلباو) - روبرتو سانشيز (برايتون) - دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: مارتينيز (أتليتك بلباو) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - داني كارباخال (ريال مدريد) - إيمريك لابورت (مان سيتي) - إريك جارسيا (برشلونة) - جوردي ألبا (برشلونة) - باو توريس (فياريال) - ماركوس ألونسو (تشيلسي).

خط الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجي بوسكيتس (برشلونة) - بيدري جونزاليس (برشلونة) - جافي (برشلونة) - ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) - كوكي (أتلتيكو مدريد) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - كارلوس سولير (فالنسيا).

خط الهجوم: بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة) - داني أولمو (لايبزيج) - ألفارو موراتا (يوفنتوس) - فيران توريس (برشلونة) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد) - راؤول دي توماس (إسبانيول) - أنسو فاتي (برشلونة).

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية والتي تضم بجواره منتخبات البرتغال وسويسرا والتشيك.

ويفتتح منتخب إسبانيا مبارياته أمام البرتغال يوم 2 من شهر يونيو المقبل قبل أن يحل ضيفا على التشيك يوم 5.

بينما في الجولة الثالثة يحل الماتادور الإسباني ضيفا على سويسرا يوم 9 وأخيرا يستضيف التشيك يوم 12 من الشهر نفسه.

بينما يلعب المنتخب الإسباني مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة يومي 24 و27 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور النهائي بينما يهبط صاحب المركز الرابع للمرحلة الثانية.

إقرأ ايضا:

فالفيردي يرد على تصريحات صلاح

بيان رسمي من المصري ضد الأخطاء التحكيمية

جائزة لـ النني في مباراة أرسنال الأخيرة بالدوري

سرقة ميدالية مدرب ميلان ورابطة الدوري ترد

الدوري الإسباني إسبانيا إنريكي راموس دي خيا فاتي
نرشح لكم
كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا تين هاج يوضح خططه وموقف رونالدو ورأيه في كلوب وجوارديولا النني يكشف عن السبب وراء سعيه ليكون أفضل تين هاج يختار مساعديه في مهمة تدريب يونايتد تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم فالفيردي: أرى تصريحات صلاح تقليل من ريال مدريد ولاعبيه.. وأشعر بخوف المنافسين نوير مستمر مع بايرن حتى 2024 النني يحصد جائزة رجل مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري
أخر الأخبار
كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا 10 دقيقة | ميركاتو
تين هاج يوضح خططه وموقف رونالدو ورأيه في كلوب وجوارديولا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ترتيب صلاح بين منافسيه مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
النني يكشف عن السبب وراء سعيه ليكون أفضل ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إسبانيا - عودة فاتي وانضمام أسينسيو.. وغياب دي خيا وراموس استعدادا لدوري الأمم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج يختار مساعديه في مهمة تدريب يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: أرى تصريحات صلاح تقليل من ريال مدريد ولاعبيه.. وأشعر بخوف المنافسين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك