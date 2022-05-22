هدية غير مكتملة من جيرارد.. ليفربول يهزم ولفرهامبتون ويخسر الدوري الإنجليزي أمام سيتي

الأحد، 22 مايو 2022 - 19:05

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف محمد صلاح في ولفرهامبتون

خسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة شرسة وطويلة مع مانشستر سيتي الذي فاز باللقب، وذلك رغم فوز الفريق الأحمر على ولفرهامبتون.

وحقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بطريقة مثيرة بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في الدقائق الأخيرة.

ليصل ليفربول إلى النقطة 92، ويخسر الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي فاز على أستون فيلا ووصل إلى النقطة 93.

ونجح محمد صلاح في إنهاء الدوري الإنجليزي كهداف للبطولة برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنهام.

وصف المباراة

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة الثالثة ليفاجئ ليفربول وجمهور عن طريق بيدرو نيتو بعد متابعة لعرضية راؤول خيمينيز.

وبعد الهدف اندفع ليفربول للهجوم بكل قوة في محاولة لإحراز هدف التعادل.

لينجح ساديو ماني في إحراز التعادل في الدقيقة 24 بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من تياجو ألكانتارا وضعته في مواجهة المرمى.

وغادر تياجو ألكانتارا المباراة بين الشوطين للإصابة وشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

وكذلك خرج جوسيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة وشارك بدلا منه الحارس البديل رودي.

واستمر ضغط ليفربول في محاولة لإحراز هدف التقدم الذي سيمنحه لقب الدوري في ظل تأخر مانشستر سيتي في النتيجة أمام أستون فيلا.

ومرة ثانية سجل ساديو ماني لليفربول هدفا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل النجم السنغالي.

نزول صلاح

وجاء الوقت ليشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي دخل الملعب في الدقيقة 58 بدلا من ديوجو جوتا.

هدية جديدة من أستون فيلا

وأثناء ضغط ليفربول بقوة ومحاولاته لإحراز هدف التقدم تلقى الفريق الأحمر هدية أخرى من قائده السابق ستيفن جيرارد المدير الفني لـ أستون فيلا الذي نجح فريقه في تسجيل الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي بقدم نجم ليفربول السابق كوتينيو.

ليصبح ليفربول على بعد هدف واحد فقط من الفوز بلقب الدوري.

وأجرى كلوب التغيير الأخير بنزول فيرمينو بدلا من نابي كيتا من أجل تنشيط الهجوم.

السماوي يقلب الطاولة على الجميع

وأثناء محاولات ليفربول من أجل إحراز هدف الفوز الذي سيمنحه لقب الدوري في حالة خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، نجح الفريق السماوي في إحراز 3 أهداف متتالية في شباك أستون فيلا.

ليحسم مانشستر سيتي بنفسه لقب الدوري الإنجليزي دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 84، بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

قبل أن يسجل أندرو روبيرتسون في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 89، ليفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر ليفربول خوض آخر مباراة له في الموسم الحالي ضد ريال مدريد الإسباني يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول محمد صلاح ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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