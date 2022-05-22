انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون

الأحد، 22 مايو 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

نورويتش - توتنام

يحل توتنام هوتسبير ضيفًا على نورويتش سيتي في الجولة 38 للدوري الإنجليزي، ويستقبل أرسنال نظيره إيفرتون في نفس التوقيت، وقطبا لندن يتنافسان على المقعد الرابع في دوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين

تابع أحداث مباراة نورويتش وتوتنام من هـــنــــا

تابع أحداث مباراة أرسنال وإيفرتون من هـــنـــا

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نورويتش (0) (5) توتنام

نهاية المباراة

ق.75 جووووووووووول سون يسجل الخامس وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ق.70 جووووووووووول سون هيونج مين يضيف الرابع بعد دقيقة من إهدار انفراد كامل

ق.62 جووووووووول كولوسيفكسي يطلع رصاصة الرحمة ويسجل الثالث بطريقة رائعة

ق.62 أووووووه يا ربااااااه كولوسيفسكي يواجه الشباك الفارغة ويفضل التمرير لـ سون لمساعدته في صراع الهداف، لكن الدفاع يبعدها من أمام الكوري

ق.61 سون يهدر فرصة خطيرة بشكل غريب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 هوجو لوريس يبعد كرة خطيرة لـ نورويتش إلى ركنية

ق.32 جوووووووول هاري كين يسجل الثاني لـ توتنام بضربة رأسية بعد خطأ قاتل من كرول وعرضية جديدة من بينتانكور

ق.23 خطأ دفاعي يستغله ميلوت راشيكا ويطلق تسديدة أرضية قوية لكنها تمر بجوار قائم هوجو لوريس

ق.9 جووووووووول توتنام يسجل الهدف الأول بواسطة كولوسفسكي بعد عرضية بينتانكور

ق.8 هجمة خطيرة لـ توتنام قادها كولوسفسكي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية نحو المتقدم هويبرج الذي أهدر بغرابة بتسديدة فوق العارضة في لقطة شهدت تعثر الحكم وسقوطه

بداية المباراة

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أرسنال (5) (1) إيفرتون

نهاية المباراة

ق.82 جوووووول أوديجارد يسجل الخامس لـ أرسنال

ق.60 جوووووووووول أرسنال يسجل الرابع بواسطة مارتينيلي

ق.56 جووووووووول سيدريك سواريس يضيف الثالث لـ أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 جوووووووول إيفرتون يقلص الفارق بواسطة البديل فان دي بيك

ق.31 جووووووووول أرسنال يضيف الثاني بواسطة نكيتياه بصناعة مارتينيلي

ق.26 جووووووووول أرسنال يتقدم بهدف أول بواسطة مارتينيلي من ركلة جزاء

ق.25 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لـ أرسنال مع اشتباه لمسة يد على إيوبي

ق.20 تسديدة خطيرة من جراي يتصدى لها آرون رامسديل

ق.11 تصدٍ رائع من بيجوفيتش أمام تسديدة مارتينيلي الرائعة بعد تمريرة نكيتياه

بداية المباراة

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حسابات الصعود:

الترتيب:

4- توتنام (68 نقطة)

5- أرسنال (66 نقطة)

الفرص:

الفوز يصعد بـ توتنام لدوري أبطال أوروبا دون حسابات، وكذلك التعادل يصعد به حال تفوقه على أرسنال بفارق الأهداف.

فارق الأهداف حاليًا:

توتنام (+24)

أرسنال (+9)

أرسنال من جانبه يحتاج إلى الفوز ولا شيء غيره، مع خسارة توتنام لمباراته أمام نورويتش.

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