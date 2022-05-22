الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الزمالك

الأحد، 22 مايو 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

فابريسي لوامبا - دونجا - الإسماعيلي - الرجاء

تأكد بشكل نهائي غياب محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك مساء يوم 28 مايو الجاري ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تعرضه لتمزق في منشأ العضلة الأمامية حسب تصريحات مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

وتعرض دونجا للإصابة في العضلة الأمامية خلال مواجهة الاتحاد السكندري وتم استبداله على إثرها.

وحقق الإسماعيلي الفوز في أخر مباراتين في الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.

ويقترب الدراويش من الابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

ويلعب الإسماعيلي اليوم الأحد أمام فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

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