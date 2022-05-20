انتهت نهائي الكونفدرالية – نهضة بركان 5(1)-(1)4 أورلاندو بايرتس.. اللقب مغربي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويسعى الفريق المغربي لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2019 ومواصلة السيطرة المغربية بلقب ثالث على التوالي.

فيما يسعى أورلاندو للفوز بأول لقب إفريقي له منذ الفوز بدوري الأبطال 1995 وكأس السوبر 1996.

ويلتقي الفريقان على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا في التاسعة مساءً.

ويتواجد على تقنية الفيديو: طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

لمتابعة لمباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. نهضة بركان يفوز باللقب بركلات الترجيح 5-4

انتهت.. إلى ركلات الترجيح

ق 118: جووول التعااادل.. تسديدة ضعيفة من لورش تغالط الحارس وتسكن الشباك

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 95: جووووول أوووول.. نهضة بركان يتقدم عن طريق الفحلي من ركلة جزاء

ق 94: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لنهضة بركان

شوط إضافي أول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0

ق 87: عرضية من أودو والمدافع يشتت وكرته تمر بجوار القائم

ق 62: الحمياني يواصل التألق ويتصدى لعرضية ومن ثم تسديدة متابعة لمهاجم أورلاندو

ق 49: حارس نهضة بركان يتصدى لكره من لورش ويمنع هدفا من اورلاندو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: الحارس يمنع هدفا من الفحلي من داخل الست ياردات

ق 23: تسديدة من لورش يتصدى لها الحارس

ق 18: رأسية تمر أعلى مرمى النهضة دون خطورة محققة

ق 13: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة قوية على الطائر من مهدي أوبيلا تمر بجوار القائم

بداية اللقاء