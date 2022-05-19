كرة يد – علي زين يتأهل مع برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق برشلونة لكرة اليد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فلينسبورج الألماني في إياب ربع النهائي اليوم الخميس بنتيجة 27-24.

وكان برشلونة فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 33-29، لينتصر في مجموع المباراتين 60-53.

وبذلك يواصل برشلونة ولاعبه المصري علي زين حملته للفوز بالثلاثية التاريخية بعدما توج خلال الموسم الجاري بالدوري والكأس في إسبانيا.

وأصبح برشلونة ثالث المتأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال بعد فيزبريم المجري الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري يحيى خالد.

وكذلك تأهل ڤيف كيلسي البولندي.

ويتبقى فقط تحديد المنتصر من باريس سان جيرمان وكييل ليكتمل أضلاع نصف النهائي.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي 18 و19 يونيو المقبل.