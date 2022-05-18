ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

إدريسا جاي - السنغال - جاري رودريجيز - كاب فيردي

تسبب ليستر سيتي الإنجليزي في حذف لاعبه السنغالي نامباليس بلاي ميندي منشورا دعما لزميله في المنتخب إدريسا جانا جاي.

نامبالي ميندي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

وغاب إدريسا جانا جاي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري ضد مونبيلييه بسبب أسباب شخصية كما أعلن مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو.

فيما يحقق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الواقعة بعدما ذكرت بعض التقارير أن غياب اللاعب السنغالي جاء لرفضه ارتداء قميص عليه ألوان قوس قزح والتي ترمز لمنظمة LGBTQ+ دعما للمثلية الجنسية.

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ونشر نامباليس بلاي صورة لإدريسا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها "من صميم القلب معك".

وبعد فترة وجيزة تم إزالة المنشور من حساب لاعب ليستر سيتي.

This post on Mendy’s account has now been deleted

وقال متحدث رسمي باسم النادي الإنجليزي: "لقد تحدث النادي مع بابي وناقش التفسير المحتمل للمنشور والذي تمت إزالته منذ ذلك الحين".

وواصل "لم يكن في نيته التسبب في إساءة أو الإيحاء بأنه يشارك وجهات النظر التي تتعارض مع التزام النادي الراسخ منذ فترة طويلة بالمساواة والاندماج".

وأتم المتحدث الرسمي حديثه "ليستر سيتي يقف بحزم كحليف مع مجتمع LGBTQ+ ويفخر بالعمل الذي قام به في السنوات الأخيرة والذي يهدف للمساعدة في خلق بيئة آمنة وشاملة وتثقيف شعبنا حول أهمية التحالف".

سان جيرمان ليستر إدريسا جاي
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