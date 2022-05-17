كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كرة مباراة نهائي الكونفدرالية بين نهضة البركان المغربي وأورلاندو بيراتس.

ويقام نهائي الكونفدرالية في الـ20 مايو في التاسعة مساء الجمعة في ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن تعيين جاني سيكازوي كحكم ساحة لنهائي الكونفدرالية.

ويعاون سيكازوي كلا من الأنجولي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو مارينجولا بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وطاقم تحكيم مصري لتقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي بنتيجة 4-2.

بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2-1.

الكونفدرالية نهضة البركان أورلاندو بيراتس
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