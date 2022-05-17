كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كرة مباراة نهائي الكونفدرالية بين نهضة البركان المغربي وأورلاندو بيراتس.

ويقام نهائي الكونفدرالية في الـ20 مايو في التاسعة مساء الجمعة في ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا.

From Nigeria to the World! 🇳🇬🌍 Ladies and gentlemen, we present to you the 2021/22 #TotalEnergiesCAFCC Official Final Ball! ⚽@umbro pic.twitter.com/LYf9cerrRp — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 17, 2022

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن تعيين جاني سيكازوي كحكم ساحة لنهائي الكونفدرالية.

ويعاون سيكازوي كلا من الأنجولي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو مارينجولا بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وطاقم تحكيم مصري لتقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي بنتيجة 4-2.

بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2-1.