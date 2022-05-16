تقرير: بايرن منفتح على بيع ليفاندوفسكي.. ويحدد بديله

شهدت الساعات الأخيرة تطورات غيرت المشهد النهائي في موقف روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ مع إدارة البافاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الألمانية فإن نادي بايرن ميونيخ أصبح منفتحا على التخلي عن ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت الأيام الماضية شهدت شد وجذب بين ليفاندوفسكي وإدارة النادي البافاري بعدما أكد اللاعب عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أنه قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل)

أما من جهة بايرن، فـصرح مسؤولو الفريق أنه لن يسمح للاعب بالمغادرة قبل نهاية الموسم المقبل.

لكن بحسب ما أفادت "سبورت" فإن إدارة البافاري قد يغير موقفه إذا تمكن من إيجاد بديل مناسب للاعب البولندي.

وأضافت الصحيفة أن بايرن حدد بالفعل الخيارات لتعويض رحيل ليفاندوفسكي الوشيك، وريتشالسون لاعب إيفرتون ضمنهم.

ويقاتل اللاعب البرازيلي في الوقت الحالي للهروب من هبوط إيفرتون الوشيك وبحسب الصحيفة ذاتها فإنه منفتح على الرحيل.

ويتصارع إيفرتون وليدز يونايتد وبيرنلي من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراتين.

بينما يأتي ليدز في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة.

فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة ويتبقى له مباراتين.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 32 مباراة مع إيفرتون الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.