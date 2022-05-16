انتهت نهائي السلة - الأهلي (88)-(75) الاتحاد.. الأحمر بطل الدوري
الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:16
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.
وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 88-75 على الاتحاد السكندري
ق 1: 81-70 للأحمر
ق 3: 76-64 للأهلي
72-52 للأهلي ومتبقي 6:21
69-52 للأهلي ثلاثية جديدة من إيهاب أمين
الفترة الرابعة
60-47 للأهلي مع نهاية الفترة الثالثة
53-45 للأهلي ومتبقي 1:36
50-42 للأهلي ومتبقي 2:44
46-42 ثلاثية جديدة من إيهاب أمين
43-39 للأهلي، أربع ثلاثيات متتالية لإيهاب أمين
الفترة الثالثة
33-31 للاتحاد ونهاية الفترة الثانية
32-31 للاتحاد ومتبقي 34 ثانية
31-31 التعادل ومتبقي 1:21
28-28 التعادل
24-23 للأهلي
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
14-14 ثلاثية من إيهاب أمين
12-9 للاتحاد
5-5 التعادل
5-3 للأهلي ومتبقي 6:36
الفترة الأولى
انطلاق المباراة