انتهت نهائي السلة - الأهلي (88)-(75) الاتحاد.. الأحمر بطل الدوري

الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 88-75 على الاتحاد السكندري

ق 1: 81-70 للأحمر

ق 3: 76-64 للأهلي

72-52 للأهلي ومتبقي 6:21

69-52 للأهلي ثلاثية جديدة من إيهاب أمين

الفترة الرابعة

60-47 للأهلي مع نهاية الفترة الثالثة

53-45 للأهلي ومتبقي 1:36

50-42 للأهلي ومتبقي 2:44

46-42 ثلاثية جديدة من إيهاب أمين

43-39 للأهلي، أربع ثلاثيات متتالية لإيهاب أمين

الفترة الثالثة

33-31 للاتحاد ونهاية الفترة الثانية

32-31 للاتحاد ومتبقي 34 ثانية

31-31 التعادل ومتبقي 1:21

28-28 التعادل

24-23 للأهلي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

14-14 ثلاثية من إيهاب أمين

12-9 للاتحاد

5-5 التعادل

5-3 للأهلي ومتبقي 6:36

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد دوري السوبر
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