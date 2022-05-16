بسبب الاحتفال مع مؤمن زكريا.. الأهلي يشكر محمد صلاح وليفربول

وجه النادي الأهلي شكره إلى نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه محمد صلاح على اللفتة الشهيرة، بالاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال الأهلي في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى نادي ليفربول الإنجليزي يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد النادي في خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا.

تلك اللحظة التي لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات.

وجدد النادي شكره لكل منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير، وخص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح وتمنى لهم التوفيق.

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، ليحقق لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة، الذي توج به على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.

وينافس ليفربول حاليا على الدوري الإنجليزي، وراء مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط الذي لعب مباراة أكثر، كما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في الثامن والعشرين من مايو الجاري.

مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍 MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

اقرأ أيضا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا للطائرة

جديد إصابة محمد صلاح

لماذا كان تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند ليس رفاهية

موقف معلول وديانج من نهائي إفريقيا