كرة يد - ممدوح هشام وأحمد خيري يتوجان باللقب الثاني مع دينامو

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

ممدوح هاشم - أحمد خيري - كرة يد

توج ثنائي منتخب مصر ممدوح هاشم وأحمد خيري بلقب بـ كأس رومانيا رفقة فريقهما دينامو بوخاريست.

وتغلب دينامو بوخاريست على ستيوا بوخاريست بنتيجة (24/23) في نهائي المسابقة بعدما خسر الشوط الأول بنتيجة (16/13).

البطولة هي الثانية لهاشم وخيري هذا الموسم مع دينامو وذلك بعد أيام من تتويج الفريق بالدوري.

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وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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