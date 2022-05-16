تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة أمام إيسترن كومباني

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

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خط الدفاع: يحيى عامر - محمد فتح الله - خالد سامي - مصطفى العش

خط الوسط: باولن فوافي - أحمد النادري - محمد السيد بازوكا - هشام عادل

خط الهجوم: وليد مصطفى - عبده يحيى

على الناحية الأخرى أتى تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: صابر الشيمي - أحمد جودة - محمد صالح - كمال أبو الفتوح

خط الوسط: محمد علي الطرابلسي - محمد ناصر مودي - أحمد السعيد متعب - فراس بن عبد الله

خط الهجوم: عماد ميهوب - أحمد أمين أوفا

ويحتل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 11 نقطة.

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