تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة أمام إيسترن كومباني
الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:30
كتب : FilGoal
أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: يحيى عامر - محمد فتح الله - خالد سامي - مصطفى العش
خط الوسط: باولن فوافي - أحمد النادري - محمد السيد بازوكا - هشام عادل
خط الهجوم: وليد مصطفى - عبده يحيى
على الناحية الأخرى أتى تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد دعدور
خط الدفاع: صابر الشيمي - أحمد جودة - محمد صالح - كمال أبو الفتوح
خط الوسط: محمد علي الطرابلسي - محمد ناصر مودي - أحمد السعيد متعب - فراس بن عبد الله
خط الهجوم: عماد ميهوب - أحمد أمين أوفا
ويحتل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 11 نقطة.
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