تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة أمام إيسترن كومباني

مباشر الدوري المصري - غزل المحلة ضد إيسترن كومباني

مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) - (0) إيسترن كومباني

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أجندة مباريات الزمالك لنهاية الموسم.. 11 مباراة في أقل من شهرين

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا

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