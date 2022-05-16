هؤلاء أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سانت إيتيان عقب التأهل لنهائي كأس فرنسا

مع دخول موسم 2021-2022 أيامه الأخيرة، حسمت العديد من بطولات الدوري في أوروبا قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

لكن الدوري الإنجليزي لم يحسم بعد، فالصراع مستمر بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب حتى الأنفاس الأخيرة.

الفارق 4 نقاط لمانشستر سيتي الذي يواجه أستون فيلا في جولة الختام الأحد المقبل، بينما يلعب ليفربول ضد ساوثامبتون الثلاثاء وولفرهامبتون الأحد.

في إيطاليا أيضا يتنافس ميلان وإنتر على اللقب الذي سيحسم في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

فالفارق نقطتين لصالح ميلان قبل جولة الختام.

ويستعرض FilGoal.com أبطال دوريات أوروبا الكبرى.

بطل الدوري الإسباني: ريال مدريد

بطل الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي أو ليفربول

بطل الدوري الألماني: بايرن ميونيخ

بطل الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

بطل الدوري الإيطالي: ميلان أو إنتر

بطل الدوري البرتغالي: بورتو

بطل الدوري التركي: طرابزون سبور

بطل الدوري البلجيكي: كلوب بروج

بطل الدوري اليوناني: أولمبياكوس

بطل الدوري الهولندي: أياكس أمستردام

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