الإعلان عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسمين الماضي والحالي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وأماكن إقامة مباريات كأس مصر للموسم الحالي والماضي.

كأس مصر موسم 2020-2021

الزمالك ضد أسوان - نصف النهائي - الاثنين 23 مايو - ستاد المقاولون العرب - الساعة 9:00 مساء

الأهلي ضد بيراميدز - ربع النهائي - الأحد 26 يونيو - ستاد القاهرة - 9:30 مساء

الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد بتروجيت - السبت 2 يوليو - ستاد القاهرة - 9:00 مساء

نهائي الكأس - الخميس 21 يوليو

كأس مصر موسم 2021-2022

دور الـ32

المصري ضد المنصورة - الأحد 12 يونيو - ستاد برج العرب - 6:30 مساء

الأهلي ضد المصري بالسلوم - الأحد 12 يونيو - ستاد الأهلي We السلام - 9:00 مساء

الزمالك ضد الداخلية - الاثنين 13 يونيو - ستاد القاهرة - 8:00 مساء

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