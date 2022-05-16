الإعلان عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسمين الماضي والحالي
الإثنين، 16 مايو 2022 - 16:57
كتب : بسام أبوبكر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وأماكن إقامة مباريات كأس مصر للموسم الحالي والماضي.
كأس مصر موسم 2020-2021
الزمالك ضد أسوان - نصف النهائي - الاثنين 23 مايو - ستاد المقاولون العرب - الساعة 9:00 مساء
الأهلي ضد بيراميدز - ربع النهائي - الأحد 26 يونيو - ستاد القاهرة - 9:30 مساء
الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد بتروجيت - السبت 2 يوليو - ستاد القاهرة - 9:00 مساء
نهائي الكأس - الخميس 21 يوليو
كأس مصر موسم 2021-2022
دور الـ32
المصري ضد المنصورة - الأحد 12 يونيو - ستاد برج العرب - 6:30 مساء
الأهلي ضد المصري بالسلوم - الأحد 12 يونيو - ستاد الأهلي We السلام - 9:00 مساء
الزمالك ضد الداخلية - الاثنين 13 يونيو - ستاد القاهرة - 8:00 مساء
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