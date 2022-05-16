مهاجم لايبزيج يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الإثنين، 16 مايو 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

لايبزيج

حصد الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيج جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني من قبل رابطة الدوري.

وتفوق نكونكو في السباق نحو الجائزة على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والمرشح الأبرز للجائزة.

ليفاندوفسكي قاد فريقه للتتويج باللقب بعدما سجل 35 هدفا جعلته هداف المسابقة، بينما أحرز نكونكو 20 هدفا.

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وكان أوليفر مينتسلاف مدير فريق لايبزيج قد أوضح أن لاعبه الفرنسي لن يرحل من صفوف الفريق الموسم المقبل.

الفرنسي المتألق حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني مرتين هذا الموسم، ويعد أحد الأسماء المطلوبة في أكثر من فريق.

وقال مينتسلاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت قبل أسابيع: "لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى هنا، نكونكو مستمر معنا الموسم المقبل".

وأضاف "هدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق للموسم المقبل"

الفرنسي البالغ 24 عاما شارك هذا الموسم في 51 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

نكونكو تدرج في صفوف شباب باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني مقابل 13 مليون يورو.

وينتهي تعاقد نكونكو مع لايبزيج في صيف 2024.

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