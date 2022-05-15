إشبيلية يتأهل لدوري الأبطال في وداعية سواريز مع أتليتكو

الأحد، 15 مايو 2022 - 22:08

كتب : زكي السعيد

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

ودّع أتليتكو مدريد نجمه لويس سواريز، وتعادل مع ضيفه إشبيلية بهدف لكل طرف في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة 37 للدوري الإسباني.

خوسيه ماريا خيمينز تقدّم لـ أتليتكو مدريد في الدقيقة 30، لكن يوسف النصيري تعادل لـ إشبيلية برأسية في الدقيقة 80.

ليضمن إشبيلية رسميًا مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس الخامس.

بينما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وفقد رسميًا في هذه الجولة فرصة المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

وعرفت المباراة الظهور الأخير لـ سواريز في ملعب واندا كلاعب لـ أتليتكو، إذ أعلن الروخيبلانكوس رحيله عن الفريق بنهاية عقده الشهر المقبل.

وشارك سواريز أساسيًا، وغادر الملعب في الدقيقة 65، وظهر متأثرًا بعد خروجه على مقاعد البدلاء بعد موسمين في الفريق العاصمي.

كما شارك هيكتور هيريرا لآخر مرة بقميص أتليتكو في ملعب واندا، إذ يرحل لاعب الوسط المكسيكي بدوره بنهاية الموسم.

أول هزيمة لـ كارانكا

وفاز ريال بيتيس على ضيفه غرناطة في دربي أندلسي بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فيامارين.

وسجل خوانمي هدفي بيتيس في الدقيقتين 14 و88، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم.

ورفع بيتيس رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، لكنه فقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل جاره إشبيلية أمام أتليتكو مدريد.

فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 37 نقطة في المركز 16، وفوّت فرصة ضمان البقاء رسميًا.

وخسر غرناطة لأول مرة تحت قيادة مدربه أيتور كارانكا الذي قاده لفوزين وتعادلين في 4 مباريات منذ توليه المهمة.

ويكفي غرناطة الفوز في الجولة الأخيرة على إسبانيول ليضمن البقاء بغض النظر عن نتائج منافسيه.

مباراة دون معنى

وفي مباراة غير مؤثرة، فاز سيلتا فيجو على ضيفه إلتشي بهدف وحيد في ملعب بالايدوس.

وسجل دينيس سواريز هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة التاسعة بتمريرة ياجو أسباس.

ليرفع سيلتا رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد إلتشي عند 39 نقطة في المركز 15 بعد جولة واحدة من ضمانه البقاء رسميًا.

الدوري الإسباني في إسبانيا أتليتكو مدريد إشبيلية
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