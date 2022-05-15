انتهت في إيطاليا - كالياري (1) - (3) إنتر ميلان.. النيراتزوري يتشبث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كالياري ضد إنتر ميلان ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني بـ78 نقطة، ويحتاج للفوز الليلة كي يبقي على حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يملك ميلان أفضلية المواجهات المباشرة حال التساوي في عدد النقاط.

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نهاية المباراة

ق 86 أليكسيس سانشيز بدلا من لاوتارو مارتينيز

ق 84 جوووووووووووول لاوتارو يحسم المباراة بالهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من جاليارديني

ق 70 دانيلو دامبروزيو وخواكين كوريا بدلا من أليساندرو باستوني وإدين دجيكو

ق 58 روبرتو جاليارديني ودينزيل دومفريس بدلا من نيكولو باريلا وماتيو دارميان

ق 53 جووووووووول تشارالامبوس ليكوجيانيس يقلص الفارق

ق 51 جوووووووول لاوتارو يسجل الثاني بعد تمريرة من باريلا

نهاية الشوط الأول

ق 45 تسديدة من لاوتارو تضرب العارضة

ق 39 تسديدة خطيرة من لاوتارو مارتينيز ولكن أليسيو كرانيو يتصدى

ق 25 جوووووول ماتيو دارميان يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية من إيفان بيريسيتش

ق 16 رأسية قوية من نيكولو باريلا تمر فوق العارضة

ق 12 إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد

ق 11 جوووووووووووول ميلان شكرينيار يسجل الأول

بداية المباراة