تشكيل مانشستر سيتي - محرز وجريليش أساسيان أمام وست هام.. فودين وسترلينج على الدكة
الأحد، 15 مايو 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بكل من رياض محرز وجاك جريليتش في التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري بـ 89 نقطة ويليه ليفربول بـ 86 قبل جولتين من النهاية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- أيمريك لابورت- فيرناندينيو- جواو كانسيلو
في الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري- كيفن دي بروين
في الهجوم: رياض محرز - جابرييل خيسوس - جاك جريليش
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من جوندوجان ورحيم سترلينج وفيل فودين وناثان أكي.
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