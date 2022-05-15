تشكيل مانشستر سيتي - محرز وجريليش أساسيان أمام وست هام.. فودين وسترلينج على الدكة

الأحد، 15 مايو 2022 - 14:40

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف لابورت أمام نيوكاسل

يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بكل من رياض محرز وجاك جريليتش في التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري بـ 89 نقطة ويليه ليفربول بـ 86 قبل جولتين من النهاية.

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون لإكمال إرث الوالد.. اتفاق مبدئي بين مانشستر سيتي ودورتموند لضم هالاند كلوب يعلق على اقتراب هالاند من مانشستر سيتي رومانو: الاتفاق تم.. هالاند إلى مانشستر سيتي وأديمي بديله في دورتموند

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- أيمريك لابورت- فيرناندينيو- جواو كانسيلو

في الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري- كيفن دي بروين

في الهجوم: رياض محرز - جابرييل خيسوس - جاك جريليش

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من جوندوجان ورحيم سترلينج وفيل فودين وناثان أكي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. إصابة الحكم المساعد انتهت في إنجلترا - توتنام (1)-(0) بيرنلي.. هدف يكفي للمربع الذهبي تشكيل توتنام - تغيير وحيد أمام بيرنلي عن مواجهة أرسنال كلوب يكشف حديثه مع صلاح لحظة الإصابة.. وموقفه من لقاء ساوثامبتون تقييم صلاح في نهائي الكأس من الصحف الإنجليزية لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. إصابة الحكم المساعد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - محرز وجريليش أساسيان أمام وست هام.. فودين وسترلينج على الدكة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أليجري: علينا أن نودع كيليني وديبالا بأفضل طريقة ممكنة ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من كاف لـ في الجول: ننتظر رد الاتحاد المغربي بشأن ملعب مولاي عبد الله لاستضافة النهائي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس بايرن يرد على تصريحات ليفاندوفسكي بلهجة حادة ساعة | الدوري الألماني
مدافع ليفربول: ريال مدريد ليس كريم بنزيمة فقط 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة