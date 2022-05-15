رئيس بايرن يرد على تصريحات ليفاندوفسكي بلهجة حادة

رد هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ بلهجة حادة على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ التي أوضح فيها رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل).

ورد هاينر على تصريحات ليفاندوفسكي قائلا: "على حد علمي، قدم له أوليفر كان وحسن صالح حميديتش عرضا لتمديد عقده، ولكن يبدو أنه لم يتم قبوله".

وأضاف بلهجة حادة "روبرت ليفاندوفسكي يمتد عقده مع بايرن حتى 30 يونيو 2023 وسيلعب معنا حتى ذلك الحين".

وأكمل رئيس بايرن عبر قناة sport1 "عندما يتم توقيع أي عقد يعرف الطرفان ما يتضمنه، ولا يمكننا التحدث عن إجبار شخص ما على الوفاء بعقده".

ورد هاينر على سؤال هل سيكون بايرن على استعداد لخسارة ليفاندوفسكي مجانا في صيف 2023 بقوله "روبرت قال إن علينا إيجاد حل لكلا الجانبين، وبايرن أحد الأطراف".

وأردف "من حقه أن يقول إنه لا يريد تمديد تعاقده معنا، ولا ننسى أنه أنضم إلينا في صفقة انتقال حر".

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

وأتم رئيس بايرن "بالطبع لا يمكن أن يكون الاتفاق من جانب واحد، وهذا هو الغرض من وجود العقود".

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

ورد ليفاندوفسكي على سؤال ماذا لو رفض بايرن ميونيخ كل العروض التي ستأتي إليه بقوله "لا يزال أمامي موسم في عقدي مع بايرن، لكني قلت إنه يتعين علينا إيجاد أفضل حل لكلا الجانبين. وعلينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وكان حسن صالح حميديتش قد قال في تصريحات لسكاي "أبلغني ليفاندوفسكي أنه لا يريد قبول عرض التجديد ويريد المغادرة"

لكن البولندي رد قائلا "لم أتلق أي عروض من بايرن ميونخ لتجديد عقدي، ولذلك قررت الرحيل".

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري