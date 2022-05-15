تشكيل توتنام - تغيير وحيد أمام بيرنلي عن مواجهة أرسنال

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام عن تشكيل الفريق لمواجهة بيرنلي المرتقبة ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأجرى كونتي تغييرا واحدا في التشكيل بمشاركة لوكاس مورا بدلا من ديان كولوسيفسكي.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: بن ديفيز- إيريك داير- دافينسون سانشيز- إيمرسون رويال

في الوسط: رودريجو بينتانكور- ريان سيسيجنون- بيير إيميل هويبيرج- لوكاس مورا

في الهجوم: سون هيونج مين- هاري كين