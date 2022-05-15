باريس يدمر مونبيلييه برباعية في الدوري الفرنسي
الأحد، 15 مايو 2022 - 00:30
كتب : FilGoal
دمر باريس سان جيرمان منافسه مونبيلييه برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت في الجولة 37 من الدوري الفرنسي.
وأقيمت المباراة في ملعب دو لا موسون معقل مونبيلييه.
افتتح ليونيل ميسي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة.
ذلك قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20.
وعقب ست دقائق فقط سجل آنخيل دي ماريا الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية.
وأتم كيليان مبابي رباعية سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة وصل رصيد سان جيرمان إلى 83 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب وهو توج بالفعل باللقب رسميا.
فيما تجمد رصيد مونبيلييه عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.
وسيختتم سان جيرمان موسمه بملاقاة ميتز السبت المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة.
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