طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 14 مايو 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة في مدرجات الأهلي ضد بايرن

طالب محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي والمحلل الفني الحالي ناديه بالانسحاب من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع وفاق سطيف الجزائري إيجابيا بهدفين لكل فريق في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه ذهابا برباعية دون رد.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الوداد المغربي لملاقاته في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

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وهنا تكمن الأزمة بالنسبة للأهلي.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف".

وواصل "أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمني من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف".

وأتم أبو تريكة "وآسف على ظهور رأيي علنا ولكن لم أجد وسيلة ثانية وبالتوفيق لنادينا الحبيب".

ويعترض الأهلي على إقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني على التوالي وقدم شكوى ضد الاتحاد الإفريقي لدى المحكمة الرياضية.

وأعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا غدا الأحد بحضور أعضاء شركة الكرة لمناقشة الأمر ومتابعة التطورات القانونية في ذلك الأمر.

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