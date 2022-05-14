طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

طالب محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي والمحلل الفني الحالي ناديه بالانسحاب من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع وفاق سطيف الجزائري إيجابيا بهدفين لكل فريق في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه ذهابا برباعية دون رد.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الوداد المغربي لملاقاته في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

وهنا تكمن الأزمة بالنسبة للأهلي.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف".

وواصل "أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمني من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف".

وأتم أبو تريكة "وآسف على ظهور رأيي علنا ولكن لم أجد وسيلة ثانية وبالتوفيق لنادينا الحبيب".

مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2022

ويعترض الأهلي على إقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني على التوالي وقدم شكوى ضد الاتحاد الإفريقي لدى المحكمة الرياضية.

وأعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا غدا الأحد بحضور أعضاء شركة الكرة لمناقشة الأمر ومتابعة التطورات القانونية في ذلك الأمر.