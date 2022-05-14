عقدة مستمرة.. ليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح

السبت، 14 مايو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس يحتفل بركلة الجزاء الأخيرة أمام تشيلسي

فاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

اللقب هو الثاني لليفربول في الموسم بعد كأس الرابطة والذي فاز به على حساب تشيلسي أيضا وبركلات الترجيح.

الريدز حققوا اللقب للمرة الثامنة في تاريخهم.

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التشكيل

قرر يورجن كلوب تواجد نابي كيتا في التشكيل الأساسي في مكان فابينيو المصاب.

على الجانب الآخر، غاب كاي هافرتز بسبب الإصابة ليتواجد روميلو لوكاكو أساسيا.

وبدأ تريفوه شالوباه أساسيا في مكان سيزار أزبلكويتا.

أحداث المباراة

بدأ ليفربول المباراة بقوة ليهدر لويس دياز فرصة الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز في الدقيقة الرابعة.

ومرر أرنولد تمريرة سحرية إلى دياز الذي انفرد بميندي ليسدد والحارس السنغال يتصدى قبل أن تعود إلى نابي كيتا الذي سدد بجوار القائم بعد 8 دقائق.

ضغط ليفربول تواصل ليسدد أندرو روبيرتسون بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

تشيلسي دخل إلى أجواء المباراة مع الدقيقة 22 بجملة ثنائية بين ريس جيمس وميسون ماونت الذي لعب عرضية إلى بوليسيتش وسددها بجوار القائم بقليل.

بوليسيتش عاد ليمرر إلى ماركوس ألونسو الذي انفرد بأليسون في الدقيقة 27 وسدد في جسد الحارس قبل أن يصطدم به ليتوقف اللعب.

بعد علاج أليسون لثلاث دقائق، توقف اللعب مجددا بسبب إصابة لـ محمد صلاح غادر على إثرها الملعب تاركا مكانه لديوجو جوتا. (طالع التفاصيل)

جوتا كاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط بعد عرضية من روبيرتسون ولكن تسديدة البرتغالي جاءت فوق العارضة.

تشيلسي بدأ الشوط الثاني أكثر قوة وهدد المرمى مبكرا عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة الأولى قبل أن يتصدى لها أليسون.

بعدها بدقيقتين، العارضة تولت مهمة الزود عن مرمى أليسون لتتصدى لتسديدة ألونسو من ضربة حرة مباشرة.

رد ليفربول بتسديدة قوية من لويس دياز من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة 51.

وتدخل توماس توخيل للمرة الأولى في الدقيقة 66 بدخول نجولو كانتي في مكان ماتيو كوفاسيتش.

الخطير دياز عاد ليهدد مرمى تشيلسي مجددا مع الدقيقة 68 ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

رد كلوب بدخول جيمس ميلنر في مكان نابي كيتا في الدقيقة 74.

وتلقى ريس جيمس البطاقة الصفراء الأولى في المباراة مع الدقيقة 77 بعد تدخل قوي على تياجو ألكانتارا.

دياز كان قريبا من خطف هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد تمريرة من ساديو ماني وتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم.

دقيقة بعد ذلك، وتدخل القائم مجددا ليمنع هدف الفوز بعد عرضية من ميلنر وتسديدة من جوتا من داخل الست ياردات في القائم.

تدخل توخيل مجددا في الدقيقة 85 ليدخل حكيم زياش في مكان روميلو لوكاكو.

دياز أخطر لاعبي ليفربول كاد أن يخطف الهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

الوقت الإضافي بدأ بدخول جويل ماتيب في مكان فيرجل فان دايك.

بعد 8 دقائق بدون خطورة، تدخل كلوب مجددا بدخول روبيرتو فيرمينو في مكان لويس دياز.

وكاد بوليسيتش أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من حكيم زياش ولكن أرنولد تدخل ليخرجها لركنية.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، تدخل توخيل بدخول سيزار أزبلكويتا وروبن لوفتيس تشيك في مكان كريستيان بوليسيتش وتريفوه تشالوباه.

وطالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلة جزاء لمصلحة حكيم زياش على أرنولد في الدقيقة 107 ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وأجرى كلوب تغييره الأخير قبل عشر دقائق على النهاية بدخول كوستاس تسيميكاس وخروج أندرو روبيرتسون.

وأخيرا، دخل روس باركلي لتشيلسي في الدقيقة 119 في مكان لوفتيش تشيك الذي تعرض للإصابة.

ركلات الترجيح

ماركوس ألونسو سجل الأولى لتشيلسي بنجاح 1-0

ميلنر عادل النتيجة بتسديدة قوية 1-1

أزبلكويتا سدد الركلة الثانية في القائم 1-1

تياجو ألكانتارا سجل الثانية لليفربول بنجاح 2-1

ريس جيمس سجل الركلة الثالثة لتشيلسي 2-2

روبيرتو فيرمينو تقدم لليفربول من جديد 3-2

روس باركي عادل النتيجة لتشيلسي بتسجيل الضربة الرابعة 3-3

أرنولد أعاد التقدم لليفربول مجددا 4-3

جورجينو تعادل لتشيلسي 4-4

ميندي تصدى للركلة الخامسة من ساديو ماني 4-4

حكيم زياش يسجل الركلة السادسة 5-4

ديوجو جوتا يعادل النتيجة لليفربول 5-5

أليسون بيكر يتصدى من أمام ميسون ماونت 5-5

كوستاس تسيميكاس يسجل السابعة 6-5 وليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي
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