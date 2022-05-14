مباشر أبطال إفريقيا - سطيف (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني

السبت، 14 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف - هدف أحمد عبد القادر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف التعادل بتسديدة من القندوسي من داخل منطقة الجزاء

ق 16: مطالبات بركلة لسطيف جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 2: جوووووووووول أحمد عبد القادر والأول بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
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