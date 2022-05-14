الدرجة الثانية - فوز جديد لأسوان.. وسباعية للألومونيوم في مرمى قنا

اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الدرجة الثانية في المجموعات الثلاثة.

مجموعة الصعيد

انتصر أسوان الذي ضمن صعوده بشكل رسمي للدوري الممتاز على الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أحمد عبد الرازق هدفين لمصلحة أسوان وسجل محمود صلاح الهدف الثالث، بينما سجل محمد مرسي هدف الفيوم.

وحقق الألومونيوم أكبر انتصارات الجولة بالفوز على قنا بسبعة أهداف دون رد.

وسجل وائل علي ثلاثة أهداف للألومنيوم، بينما سجل باقي الأهداف كل من أبو بكر محمد وطلبه محمد وعبد العزيز بيبو وكيرولس ماهر.

وتعادل كيما أسوان مع تليفونات بني سويف بهدف لكل فريق، بينما حقق بترول أسيوط الفوز على المدينة المنورة بهدف دون مقابل سجله محمود كمال.

وفي المباراة الأخيرة حقق ملوي الفوز على بني سويف بهدف لكل فريق، وشهدت المباراة إلغاء هدف ثاني لملوي عن طريق أحمد علي الذي اعترف لحكم المباراة هشام الفلال بعدم صحة الهدف.

مجموعة القاهرة

حقق زد الفوز على بنها بهدفين دون بينما تعادل المصرية للاتصالات مع بتروجت بهدفين لكل فريق.

مجموعة بحري

تعرض المجد السكندري للهزيمة أمام المصري بالسلوم بهدفين دون مقابل.

يذكر أن كل من الداخلية وحرس الحدود وأسوان قد حسموا تأهلهم بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

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