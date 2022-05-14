مران الزمالك – تأهيل لشيكابالا وطارق حامد.. ومشاركة بنشرقي وفتوح

واصل محمود عبد الرازق "شيكالا" وطارق حامد لاعبي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع لهما على هامش مران الفريق الأبيض اليوم السبت.

ويعاني شيكابالا من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

أما طارق حامد فيغيب عن المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وشارك أشرف بنشرقي وأحمد فتوح لاعبي الفريق في المران الجماعي اليوم بعد غيابهما عنه بالأمس الجمعة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية واستمرت تلك الفقرة لنصف ساعة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة فنية على التدرب على العرضيات من حيث إرسالها والتمركز الجيد للمهاجمين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى أهداف.

وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى مجموعات تقوم بخوض هذه التدريبات بالتناوب.

ويلتقي الزمالك بمنافسه طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في الجولة 19 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

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