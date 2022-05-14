تقرير: إدارة بايرن بدأت في التواصل مع ديمبيلي

السبت، 14 مايو 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

احتفال عثمان ديمبيلي بهدف أوباميانج في الكلاسيكو

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن وجود اهتمام من جانب إدارة بايرن ميونيخ بضم عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الفرنسي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب معه في الموسم المقبل.

وفقا لسكاي فإن إدارة بايرن ميونيخ مهتمة بضم ديمبيلي وساديو ماني لاعب ليفربول لضم أحدهما.

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النادي الألماني بدأ بالفعل في التواصل مع ممثلين اللاعب الفرنسي من أجل معرفة طلباته للتوقيع مع الفريق.

العديد من التقارير كانت قد أشارت في السابق إلى عدم موافقة اللاعب على جميع العروض التي قدمتها إدارة برشلونة من أجل تمديد تعقاده وهو ما كان النادي قد أكده في شهر يناير الماضي.

إدارة بايرن ميونيخ ترى بأن اللاعب يمكنه أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم والفوز بالكرة الذهبية برفقة الفريق وهو الشرط الذي سيتم وضعه في تعاقده من أجل الحصول على مكافآت إضافية.

سكاي شددت على أن بايرن ميونيخ يرى يأنه قادر على التعاقد مع ديمبيلي وماني في نفس فترة الانتقالات لأن اللاعب الفرنسي سينض بشكل مجاني وماني لن يكلفهم الكثير إذا رغب في الانضمام لأن عقده يتبقى له موسم واحد فقط.

في حالة انضم لبايرن ميونيخ فلن تكون تلك هي التجربة الأولى لديمبيلي في الدوري الألماني إذ سبق له اللعب في صفوف دورتموند قبل انضمامه لبرشلونة.

ديمبيلي شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وصناعة 11 هدفا ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

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