كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بفوز كبير على كيركوس الإثيوبي

السبت، 14 مايو 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

صعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 54-31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 27-13.

ويلعب الزمالك مع فاب الكاميروني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

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ويواجه الأهلي في نصف النهائي الآخر الفائز من كانو بيلارز النيجيري أمام دون بوسكو الإيفواري يوم الثلاثاء.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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