كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بفوز كبير على كيركوس الإثيوبي

صعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 54-31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 27-13.

ويلعب الزمالك مع فاب الكاميروني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

ويواجه الأهلي في نصف النهائي الآخر الفائز من كانو بيلارز النيجيري أمام دون بوسكو الإيفواري يوم الثلاثاء.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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