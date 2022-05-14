كرة طائرة - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز كاسح على الجمارك

السبت، 14 مايو 2022 - 16:48

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة طائرة

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لأندية رجال الكرة الطائرة، وذلك بالفوز على الجمارك النيجيري في ربع النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز الأهلي بأول الأشواط بنتيجة 25-11، فيما فاز بالثاني بنتيجة 25-16، وحسم الثالث بنتيجة 25-9.

بذلك يتأهل الأهلي لمواجهة بورت دوالا الكاميروني في نصف النهائي.

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وتقام مباراة المربع الذهبي غدا في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تونس البلد المضيف.

وتغلب الأهلي على فريق ماددا والابو الأثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16 من منافسات البطولة.

وكان الأهلي تغلب على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وقبلها فاز على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.

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