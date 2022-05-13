دوري أبطال إفريقيا - الداودي: الكأس لن تخرج من الدار البيضاء.. أووك: سنفوز أينما لعب النهائي

أبدى جلال الداودي لاعب الوداد المغربي سعادته بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يعني تأهل الفريق إلى النهائي، بالنظر لفوزه ذهابا 3-1 في أنجولا.

وقال الداودي في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "بطبيعة الحال لم تكن مباراة سهلة. الخصم لم يكن لديه ما يخسره".

وأضاف "لا ننسى أن اللاعبين قدموا مباراة بطولية في لواندا (الذهاب) رغم الحرارة. بذلنا جهدا كبيرا وهذه نهاية الموسم، الأداء لم يكن مقنعا ولكن التأهل هو الأهم".

وتابع "نشكر الجماهير التي لم تبخل علينا بالتشجيع رغم أن الأداء لم يكن المأمول. لدينا مباراة نهائية إن شاء الله سنظهر فيها شخصية الوداد الحقيقية".

وعن إقامة النهائي في المغرب قال: "لدينا فريق طموح والمبتغى هو اللقب. لا يمكن أن تدخل الكأس إلى الدار البيضاء ثم تخرج منها، هذا مستحيل. سنستميت ونقدم كل ما لدينا وبإذن الله ستكون الكأس مغربية وسنسعد الجماهير الودادية والمغربية بصفة عامة".

في الإطار ذاته قال بديع أووك لاعب الوداد: "أبارك لنا ولجماهير الوداد على التأهل. تلقينا هدفا عكس مجريات اللعب ثم نجحنا في العودة".

وعن إقامة النهائي في المغرب قال: "نحن متعطشون لتحقيق اللقب الغائب عنا منذ 2017. عازمون على تحقيق اللقب. في المغرب أو في أي دولة أخرى نحن المرشحين للفوز به".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.