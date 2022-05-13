انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. بطل المغرب في النهائي

يتقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد ذهابا بنتيجة 3-1 في ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. الوداد إلى النهائي

ق 90: تسديدة صاروخية يتصدى لها تكناوتي ومن ثم متابعة ترتد من القائم والحارء وتخرج لركنية.

ق 73: تصويبة صاروخية من يانو من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 49: هدف ملغي للوداد المغربي بداعي لمسة يد على لاعب الفريق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: رأسية من للاعب بترو أتليتكو يتصدى لها تكناوتي ببراعة.

ق 27: جوووول التعاااادل.. الوداد يتعادل عن طريق محمد فرحان برأسية تسكن البشاك.

ق 20: جووول أووول جيلسون يسدد كرة قوية على يمين أحمد رضا تكناوتي تسكن الشباك.

ق 7: بديع أووك يستغل كرة مرتدة من الدفاع من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر خارج الشباك.

بداية اللقاء