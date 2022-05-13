فودين وأرنولد ضمن المرشحين للفوز بأفضل لاعب شاب للموسم

الجمعة، 13 مايو 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

كشف بريميرليج عن أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري عن موسم 2021-2022.

وأعلن بريميرليج عبر موقعه الرسمي عن ترشح كل من ترنت ألكساندر أرنولد "ليفربول"، وديكلان رايس "وست هام يونايتد" وكونور جالاجير "كريستال بالاس"، وتريك ميتشل "كريستال بالاس"، وبوكايو ساكا "أرسنال"، فيل فودين "مانشستر سيتي" ميسون ماونت "تشيلسي"، وآرون رامسديل "أرسنال".

ويترشح أرنولد لجائزتي أفضل لاعب ولاعب شاب عن الموسم الحالي 2021-22.

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ترنت ألكساندر أرنولد

خاض صاحب الـ23 عاما مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 31 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 12 آخرين.

بوكايو ساكا

خاض صاحب الـ20 عاما مع أرسنال في الدوري الإنجليزي 36 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

ديكلان رايس

خاص صاحب الـ23 عاما مع وست هام في الدوري الإنجليزي 34 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

كونور جالاجير

خاض صاحب الـ22 عاما مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 31 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

تريك ميتشل

خاض صاحب الـ22 عاما مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 33 مباراة صنع خلالها هدفين.

فيل فودين

خاض صاحب الـ21 عاما مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 27 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

ميسون ماونت

خاض صاحب الـ23 عاما مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي 31 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

آرون رامسديل

خاض صاحب الـ23 عاما مع أرسنال في الدوري الإنجليزي مباراة وخرج 12 مباراة بشباك نظيفه.

وسيكون التصويت مفتوحا "من هنا" حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة من يوم الإثنين الموافق 16 من شهر مايو الجاري.

أرنولد فيل فودين
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