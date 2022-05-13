مواعيد مباريات الجمعة 13 مايو 2022.. إياب دوري أبطال إفريقيا والأهلي والزمالك في كرة اليد

يشهد اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر مايو 2022 عودة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد وبترو أتليتكو.

وفاز الوداد على نظيره بترو أتليتكو بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

طالع مواعيد جميع المباريات من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

يحل بترو أتليتكو ضيفا على الوداد في إياب نصف نهائي دوري إفريقيا.

تقام المباراة التاسعة مساء على المركب الرياضي محمد الخامس على قناة بي إن سبورتس 3.

كأس الكؤوس الإفريقية

يستضيف فريق الأهلي لكرة اليد فاب ياوندي نظيره الساعة السابعة مساء.

فيما يلعب الزمالك ضد كانو بيلارز الساعة الخامسة مساء.

كأس الأمير محمد بن سلمان

يحل النصر ضيفا على الرائد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة SCC.

ويستضيف الفيحاء نظيره ضمك الساعة السادسة والنصف مساء على قناة SCC.