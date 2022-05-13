مواعيد مباريات الجمعة 13 مايو 2022.. إياب دوري أبطال إفريقيا والأهلي والزمالك في كرة اليد

الجمعة، 13 مايو 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

يشهد اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر مايو 2022 عودة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد وبترو أتليتكو.

وفاز الوداد على نظيره بترو أتليتكو بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف قرارا أصدره الخطيب بشأن نهائي دوري الأبطال

طالع مواعيد جميع المباريات من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

يحل بترو أتليتكو ضيفا على الوداد في إياب نصف نهائي دوري إفريقيا.

تقام المباراة التاسعة مساء على المركب الرياضي محمد الخامس على قناة بي إن سبورتس 3.

كأس الكؤوس الإفريقية

يستضيف فريق الأهلي لكرة اليد فاب ياوندي نظيره الساعة السابعة مساء.

فيما يلعب الزمالك ضد كانو بيلارز الساعة الخامسة مساء.

كأس الأمير محمد بن سلمان

يحل النصر ضيفا على الرائد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة SCC.

ويستضيف الفيحاء نظيره ضمك الساعة السادسة والنصف مساء على قناة SCC.

الوداد بترو أتليتكو الأهلي الزمالك كرة اليد
نرشح لكم
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره
أخر الأخبار
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي دقيقة | أوروبا
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي 14 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 29 دقيقة | أوروبا
تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس 29 دقيقة | ميركاتو
هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية ساعة | أوروبا
تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد ساعة | أوروبا
لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة