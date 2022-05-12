انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. لندن بيضاء

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

لاعبو توتنام يحتفلون بهدف هاري كين ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار توتنام بثلاثية دون رد.

ق70: هدوء كبير في مجريات المباراة بعد تيقن توتنام من الانتصار.

ق46: جوووووول الثالث سون هيونج مين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.

ق43: تسديدة قوية من نكيتياه تصدى لها لوريس.

ق37: جوووووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لأرسنال برأسية.

ق33: طرد لروب هولدنج لضربه لسون بالمرفق بدون كرة وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق23: جووووووووول هاري كين يفتتح التسجيل في المباراة من ركلة جزاء.

ق21: ركلة جزاء لتوتنام بداعي دفع سيدريك سواريس لسون.

ق10: محاولات متبادلة للسيطرة على المباراة وسط استحواذ أكثر من أرسنال.

انطلاق المباراة.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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