انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. لندن بيضاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار توتنام بثلاثية دون رد.

ق70: هدوء كبير في مجريات المباراة بعد تيقن توتنام من الانتصار.

ق46: جوووووول الثالث سون هيونج مين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.

ق43: تسديدة قوية من نكيتياه تصدى لها لوريس.

ق37: جوووووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لأرسنال برأسية.

ق33: طرد لروب هولدنج لضربه لسون بالمرفق بدون كرة وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق23: جووووووووول هاري كين يفتتح التسجيل في المباراة من ركلة جزاء.

ق21: ركلة جزاء لتوتنام بداعي دفع سيدريك سواريس لسون.

ق10: محاولات متبادلة للسيطرة على المباراة وسط استحواذ أكثر من أرسنال.

انطلاق المباراة.