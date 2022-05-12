اتحاد جنوب إفريقيا يعترض على لعب مباريات ليبيريا في المغرب

خاطب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي (كاف)، معترضا على اختيار منتخب ليبيريا لعب مبارياته في المغرب.

وأتى اعتراض اتحاد جنوب إفريقيا، في بيان رسمي، بعد رفض كاف اعتماد ملاعب ليبيريا لاستضافة مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وسبب الاعتراض هو ما وصفه الاتحاد الجنوب إفريقي بغياب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يقع منتخب المغرب في نفس المجموعة مع ليبيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا لكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتنطلق التصفيات الشهر المقبل بخروج جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب، قبل استضافة زيمبابوي.