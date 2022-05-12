مدير الإعلام بـ كاف يشرح كيفية اختيار المغرب لاستضافة نهائي الأبطال.. وموقف احتجاج الأهلي

كشف لوكسو سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي عن إلزامية خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وأعلن كاف قراره بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري في المغرب يوم 30 مايو.

وقال سبتمبر عبر قناة الحياة: "سألتزم بالحقائق في أمر نهائي دوري الأبطال، الأمور تتم بحقيقة وشفافية".

وأضاف "خاطبنا كل دول القارة في شهر يناير الماضي للتقديم على استضافة نهائي دوري الأبطال ولم يتقدم سوى المغرب والسنغال".

وتابع مدير الإعلام بكاف "انسحبت السنغال وبذلك لم يتبق سوى المغرب، ولذلك الأمر كان بسيطا جدا لاختيار الدولة المستضيفة للنهائي".

وشدد "كاف يطبق كل القوانين واللوائح بشفافية لتطبيق العدالة في جميع البطولات وبشكل محايد".

وبسؤاله عن سبب اختيار المغرب وانسحاب السنغال قال: "في البداية يجب أن نفهم، العملية تتم من خلال الكاف وأننا لم نختار ويجب توجيه السؤال إلى السنغال لماذا تم سحب ملف استضافة النهائي".

وعن سبب الاختيار المتأخر لملعب النهائي رد سبتمبر "الجميع كان بإمكانه التقدم لطلب الاستضافة من البداية والتوقيتات كانت معلنة".

أما عن طلب الأهلي استضافة المباراة النهائية شدد سبتمبر "لا توجد أسباب منطقية أو قانونية لمثل هذا الأمر، هناك أمور لا نتفق عليها في كرة القدم وهذا أمر طبيعي ولكننا عائلة واحدة ويجب ألا تؤخذ الأمور بتلك الصورة وأن نتقاتل".

وتابع "الأهلي بطل كبير ولكن القرار القانوني تم اتخاذه وملزم للجميع ولا توجد قواعد أخرى أو ما يستدعي لقرار آخر، والأهلي فريق محترف".

وكشف "لم أتوقع أن تحدث خلافات بسبب ذلك، يتم التحدث على أننا كنا نعلم من سيستضيف النهائي، عدم الاتفاق على القرارات في كرة القدم طبيعي".

واختتم تصريحاته "ربما الأهلي يشعر بعدم اتفاق على القرار وهذا طبيعي وبعد ذلك ربما يتم الاتفاق مع قرار آخر في المستقبل وفي النهاية كلنا عائلة واحدة تعمل لصالح الكرة الإفريقية وفقا للقوانين".

واقترب الوداد من التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بترو أتليتكو في أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف النهائي، كما اقترب الأهلي أيضا بعد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على وفاق سطيف.