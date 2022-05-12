مدير الإعلام بـ كاف يشرح كيفية اختيار المغرب لاستضافة نهائي الأبطال.. وموقف احتجاج الأهلي

الخميس، 12 مايو 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

كشف لوكسو سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي عن إلزامية خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وأعلن كاف قراره بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري في المغرب يوم 30 مايو.

وقال سبتمبر عبر قناة الحياة: "سألتزم بالحقائق في أمر نهائي دوري الأبطال، الأمور تتم بحقيقة وشفافية".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن كرة سلة - الإعلان عن طاقم تحكيم ثالث مباريات دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

وأضاف "خاطبنا كل دول القارة في شهر يناير الماضي للتقديم على استضافة نهائي دوري الأبطال ولم يتقدم سوى المغرب والسنغال".

وتابع مدير الإعلام بكاف "انسحبت السنغال وبذلك لم يتبق سوى المغرب، ولذلك الأمر كان بسيطا جدا لاختيار الدولة المستضيفة للنهائي".

وشدد "كاف يطبق كل القوانين واللوائح بشفافية لتطبيق العدالة في جميع البطولات وبشكل محايد".

وبسؤاله عن سبب اختيار المغرب وانسحاب السنغال قال: "في البداية يجب أن نفهم، العملية تتم من خلال الكاف وأننا لم نختار ويجب توجيه السؤال إلى السنغال لماذا تم سحب ملف استضافة النهائي".

وعن سبب الاختيار المتأخر لملعب النهائي رد سبتمبر "الجميع كان بإمكانه التقدم لطلب الاستضافة من البداية والتوقيتات كانت معلنة".

أما عن طلب الأهلي استضافة المباراة النهائية شدد سبتمبر "لا توجد أسباب منطقية أو قانونية لمثل هذا الأمر، هناك أمور لا نتفق عليها في كرة القدم وهذا أمر طبيعي ولكننا عائلة واحدة ويجب ألا تؤخذ الأمور بتلك الصورة وأن نتقاتل".

وتابع "الأهلي بطل كبير ولكن القرار القانوني تم اتخاذه وملزم للجميع ولا توجد قواعد أخرى أو ما يستدعي لقرار آخر، والأهلي فريق محترف".

وكشف "لم أتوقع أن تحدث خلافات بسبب ذلك، يتم التحدث على أننا كنا نعلم من سيستضيف النهائي، عدم الاتفاق على القرارات في كرة القدم طبيعي".

واختتم تصريحاته "ربما الأهلي يشعر بعدم اتفاق على القرار وهذا طبيعي وبعد ذلك ربما يتم الاتفاق مع قرار آخر في المستقبل وفي النهاية كلنا عائلة واحدة تعمل لصالح الكرة الإفريقية وفقا للقوانين".

واقترب الوداد من التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بترو أتليتكو في أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف النهائي، كما اقترب الأهلي أيضا بعد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على وفاق سطيف.

كاف الأهلي الوداد
نرشح لكم
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف حارس مولودية الجزائر يزور الأهلي ويتبادل القمصان مع ديانج الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال لـ"فيفا" خبر في الجول – كاف يعاقب الوداد بعد ما حدث ضد شباب بلوزداد مدرب وفاق سطيف للاعبيه: لا يجب الاستسلام أمام الأهلي محمود متولي: جاهز للمشاركة.. والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر
أخر الأخبار
صابر: سعيد بهدفي في المقاصة وهدفنا الاستمرار في المنافسة 33 دقيقة | الدوري المصري
جونياس: الأداء لم يكن جيدا أمام المقاصة.. والمهم تحقيق الانتصار 38 دقيقة | الدوري المصري
مدير الإعلام بـ كاف يشرح كيفية اختيار المغرب لاستضافة نهائي الأبطال.. وموقف احتجاج الأهلي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد يعقد اجتماعا مع النحاس بعد خماسية سموحة 56 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حارس مولودية الجزائر يزور الأهلي ويتبادل القمصان مع ديانج ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سامي يقرر إعادة أوفا إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
الأفاعي تغتال السيدة العجوز.. إنتر يسقط يوفنتوس برباعية ويتوج بكأس إيطاليا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف