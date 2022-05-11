تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول

أسقط تشيلسي منافسه ليدز يونايتد بثلاثية دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب إيلاند رود.

وحل تشيلسي ضيفا على ليدز لملاقاته في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماسون ماونت أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وطُرد دانييل جيمس لاعب ليدز بشكل مباشر في الدقيقة 24 بعد تدخله بقوة على قدم ماتيو كوفاسيتش.

وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 55.

وأتم روميلو لوكاكو ثلاثية تشيلسي بهدف في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي إلى 70 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويحتاج تشيلسي لنقطة وحيدة من مباراتين لضمان التأهل لدوري الأبطال حتى لو تساوى في عدد النقاط مع ملاحقيه أرسنال وتشيلسي نظرا لفارق الأهداف الذي يصل لأكثر من 42 هدفا.

فيما تجمد رصيد ليدز عند 34 نقطة في المركز الـ18 بفارق الأهداف عن بيرنلي وللأخير لقاء أقل ما قد يعصف بالفريق للهبوط بعد موسمين فقط من العودة للبريميرليج.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وفي الدقيقة الرابعة ومن تسديدة قوية أعلن ماسون ماونت عن تقدم تشيلسي في النتيجة.

وهدأت المباراة بعد ذلك وسط سيطرة من تشيلسي على مجرياتها.

وفي الدقيقة 24 تدخل دانييل جيمس بقوة على كوفاسيتش ليُطرد مباشرة من اللقاء.

وسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة 31 تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد المهاجم البلجيكي يسجل هدفا في الدقيقة 34 لكن رأسيته مرت بجوار المرمى بقليل.

وتصدى حارس ليدز لتسديدة قوية من بوليسيتش كادت تعلن عن هدف ثاني.

وفي الدقيقة 55 أطلق بوليسيتش تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبلوز.

وكاد لوكاكو يسجل هدفا جميلا بعدما راوغ مدافعين من ليدز لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 83 وبمجهود فردي مميز راوغ لوكاكو مدافعي ليدز وأسكن الكرة الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لتشيلسي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية مقابل لا شيء.