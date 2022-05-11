انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(5) سيتي.. فوز كبير للسماوي
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد بيراميدز في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 5-1
ق 84: جوووووول دي بروين والخامس
ق 60: جووووووووووول دي بروين والرابع
ق 24: جووووووووووول دي بروين والهاتريك
ق16: جووووووووول دي بروين يسجل الثاني
ق11: جووووووووول التعادل من لياندر ديندونكر
ق 6: جوووووووول الأول من دي بروين
انطلاق المباراة
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