انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(5) سيتي.. فوز كبير للسماوي

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد بيراميدز في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
مورينيو: حزين على أوكرانيا مثل سوريا وفلسطين.. تشيلسي سيبقى دائما تشيلسي أليسون: ماني أصبح أكثر ثقة بعد فوزه بأمم إفريقيا تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 5-1

ق 84: جوووووول دي بروين والخامس

ق 60: جووووووووووول دي بروين والرابع

ق 24: جووووووووووول دي بروين والهاتريك

ق16: جووووووووول دي بروين يسجل الثاني

ق11: جووووووووول التعادل من لياندر ديندونكر

ق 6: جوووووووول الأول من دي بروين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95% يقترب أكثر من اللقب.. سوبر هاتريك دي بروين يقود سيتي لسحق ولفرهامبتون بخماسية تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (3) تشيلسي.. انتصار البلوز تشكيل تشيلسي – ماونت ولوكاكو وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ليدز تقرير: ليفربول يفقد فابينيو أمام تشيلسي في النهائي.. وشكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد أليسون: ماني أصبح أكثر ثقة بعد فوزه بأمم إفريقيا
أخر الأخبار
تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95% 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يزيد من معاناة المقاصة ويحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
يقترب أكثر من اللقب.. سوبر هاتريك دي بروين يقود سيتي لسحق ولفرهامبتون بخماسية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موكوكو 46 دقيقة | ميركاتو
تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي 46 دقيقة | أوروبا
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف