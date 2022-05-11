تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون

يلعب فيل فودين كمهاجم في تشكيل مانشستر سيتي استعدادا للقاء ولفرهامبتون اليوم الأربعاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون لملاقاته في ملعب مولينيكس في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- أيمريك لابورتي- فيرناندينيو- جواو كانسيلو

في الوسط: إلكاي جوندوجان- رودري- كيفن دي بروين

في الهجوم: رحيم سترلينج- فيل فودين- بيرناردو سيلفا

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بت86 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي خاض مباراة أكثر منه.

فيما يأتي وست هام سابعا بـ55 نقطة.