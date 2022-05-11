تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يلعب فيل فودين كمهاجم في تشكيل مانشستر سيتي استعدادا للقاء ولفرهامبتون اليوم الأربعاء.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون لملاقاته في ملعب مولينيكس في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- أيمريك لابورتي- فيرناندينيو- جواو كانسيلو
في الوسط: إلكاي جوندوجان- رودري- كيفن دي بروين
في الهجوم: رحيم سترلينج- فيل فودين- بيرناردو سيلفا
ويتصدر سيتي جدول الترتيب بت86 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي خاض مباراة أكثر منه.
فيما يأتي وست هام سابعا بـ55 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(2) سيتي.. جووووول دي بروين من جديد استراحة الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (1) تشيلسي.. تقدم البلوز تشكيل تشيلسي – ماونت ولوكاكو وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ليدز تقرير: ليفربول يفقد فابينيو أمام تشيلسي في النهائي.. وشكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد أليسون: ماني أصبح أكثر ثقة بعد فوزه بأمم إفريقيا وكيله: جابرييل خيسوس معجب بمشروع أرسنال جوندوجان: منافسة ليفربول وسيتي ليست كصراع يونايتد وأرسنال الدموي في بداية الألفية مدرب ليدز عن البقاء: علينا الإيمان أولا قبل التكتيك