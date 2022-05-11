انتهت الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (3) تشيلسي.. انتصار البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية دون رد.

ق83: جووووووووووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق لوكاكو.

ق55: جووووووووووول ثااان لتشيلسي عن طريق بوليسيتش بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.

ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.

ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.