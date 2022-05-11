انتهت الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (3) تشيلسي.. انتصار البلوز

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ماسون ماونت يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية دون رد.

ق83: جووووووووووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق لوكاكو.

ق55: جووووووووووول ثااان لتشيلسي عن طريق بوليسيتش بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.

ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.

ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

تشيلسي ليدز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(5) سيتي.. جوووووول ستيرلينج والخامس تشكيل مانشستر سيتي – فودين مهاجم أمام ولفرهامبتون تشكيل تشيلسي – ماونت ولوكاكو وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ليدز تقرير: ليفربول يفقد فابينيو أمام تشيلسي في النهائي.. وشكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد أليسون: ماني أصبح أكثر ثقة بعد فوزه بأمم إفريقيا وكيله: جابرييل خيسوس معجب بمشروع أرسنال جوندوجان: منافسة ليفربول وسيتي ليست كصراع يونايتد وأرسنال الدموي في بداية الألفية
أخر الأخبار
بيلد: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موكوكو 28 دقيقة | ميركاتو
تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي 28 دقيقة | أوروبا
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام 48 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الإعلان عن طاقم تحكيم ثالث مباريات دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد 59 دقيقة | رياضات أخرى
شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود يخضع لعمليتين جراحيتين بعدما صدمته سيارة.. وأسرته بخير ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح نيامي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف